Крым просит правительство ввести мораторий на решение о замене старых газовых баллонов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Власти Крыма обратятся в правительство РФ с просьбой ввести двухлетний мораторий на решение об обязательной замене газовых баллонов, срок эксплуатации которых превышает 20 лет, сообщил в четверг в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

В декабре 2021 года Аксенов сообщал на совещании, что решение о замене газовых баллонов, срок эксплуатации которых превышает 20 лет, может создать проблемы для жителей полуострова, поскольку многие жильцы негазифицированных домов пользуются старой техникой. В частности, может вырасти цена на новые баллоны. Аксенов также отмечал, что важен срок эксплуатации системы подачи газа, а не самого баллона.

"Принято решение направить обращение в адрес правительства Российской Федерации с просьбой ввести мораторий сроком на два года для Республики Крым на решение об обязательной замене газовых баллонов, чей срок эксплуатации составляет более 20 лет", - написал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что "решение о принятии данного моратория будет озвучено в ближайшее время". "Крымгазсети" будет осуществлять эксплуатацию старых газовых баллонов в штатном режиме", - добавил Аксенов.