Глава Башкирии предложил мотивировать граждан заботиться о своем здоровье

ТАСС, 13 января. Глава Башкирии Радий Хабиров предложил мотивировать граждан ответственно относиться к своему здоровью. По его мнению, наиболее эффективным будет денежное вознаграждение.

"Мне кажется, задача государства - сделать так, чтобы быть здоровым человеку было выгодно. Поэтому, если мы не продумаем систему определенных мотиваций, денежного свойства, мы навряд ли продвинемся. Если даже взять политику ФОМС, если человек не болеет и не обращается к врачам, у него должны копиться [денежные средства], в западных странах есть подобная форма, мотивирующая. Мне кажется, первое, о чем мы должны подумать, это все, что связано с мотивацией", - сказал Хабиров на Гайдаровском форуме в четверг..

Он также призвал активнее "защищать" людей от употребления алкоголя и курения. По его мнению, сложнее всего убедить человека ответственно относиться к своему здоровью. "Это сложная задача - утвердить в массовом сознании ответственное отношение к здоровью. Все остальное - это паллиатив, мы поможем врачами, вылечим, если случилась беда", - добавил глава Башкирии, отметив, что с таким отношением людей пришлось столкнуться в ходе вакцинации от коронавирусной инфекции.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.