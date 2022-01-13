Рябков назвал любимых музыкальных исполнителей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в четверг в интервью RTVI принял участие в блиц-опросе, рассказав в том числе о своих любимых музыкальных исполнителях.

Так, на просьбу сделать выбор между рэперами Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Канье Уэстом, замминистра предложил "наложить" тексты российского музыканта на музыку американского исполнителя. "Наверное, это было бы хорошо, - с улыбкой отметил он. - Тексты Oxxxymiron поразительны по своей глубине, их лучше изучить и слушать, на мой взгляд, убрав музыкальный фон. Это большой талант. Мне нравится его сложение слов и ассоциативные ряды".

Своим любимым американским исполнителем Рябков назвал Леди Гагу. "Считаю, что она во всех отношениях уникальна: и как композитор, и как певица, и как актриса", - поделился дипломат, добавив, что недавно посмотрел фильм "Дом Гуччи" (House of Gucci, 2021) и считает его "одной из лучших картин последнего времени".