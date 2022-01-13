Коков заявил о подозрении на первый случай заражения "омикроном" в КБР

"К великому сожалению, есть один случай заражения штаммом "омикрон" в республике, он еще не подтвержден, мы сегодня направили на исследование все анализы, пока точного подтверждения нет, ответ получим в течение суток. Коллективный иммунитет в республике не слишком высок, и ответ этому штамму - вакцинация. У нас есть 14 дней, и сегодня нужно более активно включиться, заниматься прививками, [созданы] все условия, 83 пункта вакцинации. Каждый житель должен сам осознавать и проявить гражданскую позицию, привиться и быть готовым к новой волне распространения коронавируса", - сказал Коков.

В четверг глава региона провел заседание оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Кабардино-Балкарии. Он отметил, что в настоящее время в республике сохраняется положительная динамика по снижению заболеваемости, но, по оценкам специалистов, число случаев заражения в сутки может достигнуть 500. "Дали поручения увеличить количество тестируемых за счет того, что будем смотреть передвижные пункты, пункты тестирования в местах массового скопления, вузах, будем стараться в школах иметь экспресс-тесты, чтобы медсестры могли провести тестирование детей, если у кого-то будет температура или иные проявления", - пояснил Коков.

С учетом того, что прогнозируется рост амбулаторных больных, будут приобретены лекарственные препараты для предоставления пациентам на дому, запас лекарств увеличат в два раза, заверил он. Коков поручил подготовить изменения в указ о надбавках из регионального бюджета людям, работающим в учреждениях, борющихся с коронавирусом. Также власти Кабардино-Балкарии мобилизуют для борьбы с инфекцией аспирантов и ординаторов медицинских учебных заведений.

"Финансовые средства есть. Система, которая противостоит [коронавирусу], будет работать полноценно, сбоев не будет. Сегодня у нас развернуто 710 коек, в случае необходимости мы абсолютно безболезненно можем удвоить это количество, но надеемся, что такой необходимости не будет", - сказал Коков.

По данным регионального оперштаба на 13 января в КБР выявлено 43 089 случаев заражения коронавирусом (за сутки 82), выздоровел 39 101 человек. По результатам 321 КТ-исследования выявили 139 больных с признаками вирусной пневмонии. В четырех госпиталях особо опасных инфекций развернуто 710 коек, в настоящее время там лечатся 568 пациентов (83 - в реанимациях, 11 - на ИВЛ, 58 пациентов находятся на неинвазивной вентиляции легких). За последние сутки от коронавируса в КБР умерли четыре человека (1 508 с начала пандемии). На амбулаторном лечении с симптомами острой респираторной инфекции находятся 3 710 человек, у 1 482 коронавирус подтвержден.