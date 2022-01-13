Рябков назвал "ТАСС уполномочен заявить" лучшим фильмом о США

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в четверг в интервью RTVI признался, что считает многосерийный художественный фильм "ТАСС уполномочен заявить" лучшей кинокартиной о США.

В ходе блиц-опроса журналист Тина Канделаки попросила замминистра назвать его любимый фильм о Соединенных Штатах. "ТАСС уполномочен заявить". До сих пор", - уверенно ответил Рябков.

Замминистра с улыбкой отметил, что не знает ни одного правдивого фильма о дипломатии. "Я немного смотрел российский сериал "Оптимисты", но к нашей работе он мало имеет отношения", - добавил он.

Премьера телевизионного сериала "ТАСС уполномочен заявить", состоящего из 10 серий, состоялась в 1984 году. В центре его сюжета - борьба советской и американской разведок.