В Германии разрешили бустерные прививки от коронавируса для несовершеннолетних с 12 лет

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Германская вакцинационная комиссия разрешила делать бустерную прививку от ковида для граждан с 12 лет, раньше ревакцинироваться можно было лишь с 18 лет. Об этом сообщил в четверг Институт Роберта Коха.

В ФРГ две дозы вакцины получили 60,1 млн человек (72%). Бустерную прививку сделали 37 млн (45%).

В настоящее время в Германии введены ограничения из-за распространения штамма "омикрон", но они существенно мягче, чем было в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых - гражданам, которые не прошли вакцинацию, нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы.

Тем, кто привит дважды, для доступа в общественные места нужно делать тест. Исключения делаются лишь для тех, кто ревакцинировался.