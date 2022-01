Spotify рассказал, какие песни в новогоднюю ночь россияне слушали чаще всего

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Самой популярной среди российских слушателей песней в первый час 2022 года стала композиция "Новогодняя" группы "Дискотека Авария". Такие данные привели в четверг ТАСС в пресс-службе аудиостримингового сервиса Spotify.

"Бой курантов сменился треками российских и международных исполнителей. Топ-5 возглавили композиции с праздничной тематикой: первенство досталось группе "Дискотека Авария" с песней "Новогодняя". За ними следуют Last Christmas от Wham!, "Новогодняя" Верки Сердючки, а также Mariah Carey с хитом All I Want for Christmas Is You и Jingle Bell Rock в исполнении Bobby Helms", - рассказали в пресс-службе.

В Spotify отметили, что в период с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года стремительно возросла популярность песен из советских кинофильмов "Ирония судьбы, или С легким паром", "Карнавальная ночь", "Кавказская пленница", "Джентльмены удачи" и "Чародеи". "Например, 25% стримов "Вальса из кинофильма "Карнавальная ночь" приходится на 31 декабря, что в 560 раз выше, чем в любое другое время в году", - отметили в компании.

Первое место по прослушиваниям среди саундтреков советского периода в праздничные дни заняла композиция Микаэла Таривердиева "Мне нравится, что вы больны не мной" в исполнении Аллы Пугачевой, второе - "Пять минут" в исполнении Людмилы Гурченко. В топ-10 также вошли "Песенка о медведях" ("Где-то на белом свете") из "Кавказской пленницы", "Проснись и пой" из к/ф "Джентльмены удачи", "Я спросил у ясеня, где моя любимая", "На Тихорецкую состав отправится" из "Иронии судьбы", "Песня про снежинки", ("Джентльмены удачи"), "Вальс" из кинофильма "Карнавальная ночь", "С любимыми не расставайтесь" и "По улице моей" - снова из "Иронии судьбы, или С легким паром".

Сервис Spotify был запущен в 2008 году, в России работает с лета 2020 года. На сегодняшний день Spotify насчитывает более 381 млн пользователей, включая 172 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.