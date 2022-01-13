Обвиняемый в шпионаже депутат Сейма Латвии остался без зарплаты из-за запрета прокуратуры

РИГА, 13 января. /ТАСС/. Депутат Сейма (однопалатного парламента) Латвии Янис Адамсонс не будет получать зарплату, пока прокуратура запретила ему исполнять обязанности парламентария. Об этом в четверг сообщает агентство LETA.

Как указывает юридическое бюро законодательного органа, в соответствии с регламентом Сейма депутату за период работы выплачивается установленная месячная заработная плата. Примененная прокуратурой в отношении Адамсонса мера пресечения означает, что политик не имеет права выполнять полномочия депутата, поэтому в этот период времени он не работает и не имеет права получать вознаграждение, в том числе компенсации.

Прокуратура Латвии запретила Адамсонсу исполнять обязанности парламентария 12 января и ввела другие меры пресечения - обязанность уведомлять о смене места жительства, запрет приближаться к определенному лицу и покидать территорию Латвии без разрешения. Запрет на выполнение депутатских обязанностей установлен на период расследования и судебного разбирательства по уголовному делу.

Сейм Латвии 9 декабря прошлого года дал согласие на начало уголовного преследования по просьбе Генпрокуратуры в отношении Адамсонса, который был задержан в июне Службой государственной безопасности (СГБ) по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Парламент 10 июня лишил Адамсонса неприкосновенности. Суд Видземского предместья Риги после этого несколько раз оставлял депутата под арестом, под которым он находился с 11 июня. Депутат вышел на свободу 5 января этого года под залог в размере 30 тыс. евро.

Как сообщило ранее со ссылкой на прокуратуру агентство LETA, по делу Адамсонса также проходит гражданин России: ему инкриминируется незаконный сбор не подлежащей разглашению информации с целью передачи ее другому государству. В отношении еще двух лиц СГБ Латвии возбуждено отдельное уголовное дело.