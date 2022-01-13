Священник сообщил, что некоторые африканские епископы поддерживают присоединение к РПЦ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Некоторые иерархи Александрийского патриархата из числа коренных жителей Африки поддерживают переход священников в юрисдикцию Русской православной церкви. При этом епископов-африканцев в Александрийской церкви в целом очень немного - в подавляющем большинстве архиереями являются греки, сообщил в четверг ТАСС глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела, член Межсоборного присутствия РПЦ священник Георгий Максимов, неоднократно бывавший с церковной миссией в Африке.

"Подавляющее большинство епископов там греки, которые, разумеется, таких прошений (о переходе в РПЦ - прим. ТАСС) не подадут. Что же касается африканских епископов, то некоторые из них неофициально поддержали движение африканцев в Русскую православную церковь, но относительно официальных прошений мне ничего не известно", - сказал Максимов.

Он отметил, что на данный момент в Александрийской церкви всего пятеро африканских епископов, остальные несколько десятков иерархов - греки по национальности. До вчерашнего дня их было четверо, но завершившийся накануне Синод Александрийского патриархата решил рукоположить в епископы пятого африканца. Причем одновременно Синод принял решение о поставлении в епископы еще пятерых греческих архимандритов, уточнил Максимов.

По его словам, африканских священников и епископов возмущает то, что решение Александрийского патриарха Феодора о признании украинских раскольников было принято против их воли и без какого-либо учета их мнения и совета с ними. "Мне они это говорили, я общался и с епископами-африканцами. Их ввергли в конфликт, в проблемы с Русской церковью, которых они не хотели", - сказал священник.

Священный синод РПЦ 29 декабря постановил образовать Патриарший экзархат Африки. Синод решил принять в юрисдикцию Московского патриархата 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки с их приходами после соответствующих прошений. В постановлении уточнялось, что это сделано по причине уклонения в раскол патриарха Александрийского Феодора, поминовения им за литургией главы так называемой Православной церкви Украины Епифания Думенко и совместного с ним служения.

В 2018 году после "объединительного собора" в Киеве из двух раскольнических церковных структур была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), которая получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Поместные православные церкви не признают канонического статуса новой структуры. В то же время ПЦУ, помимо Константинополя, признали предстоятели Элладской, Александрийской и Кипрской церквей. РПЦ разорвала евхаристическое общение с ними, а также с теми архиереями в этих церквах, которые признали раскольническую структуру.