В Омской области на 15% снизилось число пострадавших в ДТП

ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Число погибших и пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях в Омской области снизилось в 2021 году в среднем на 15%. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

"По итогам 2021 года в Омской области отмечается снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий с 200 до 167 человек. Число пострадавших также снизилось на 14,4% - с 3 185 до 2 726 человек (и на 26% по сравнению с показателями 2019 года). Данные УГИБДД фиксируют снижение числа последствий аварий для его участников в среднем на 15%", - говорится в сообщении.

Этому способствовала реализация комплекса мероприятий по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", отметили в Минстрое. "Главная цель национального проекта - обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Положительная динамика по снижению человеческих жертв достигается за счет мер по улучшению качества дорожного покрытия и сохранению его в надлежащем состоянии, установки светофорных объектов, барьерных ограждений, устройству уличного освещения, регулярному обновлению дорожной разметки, установке камер фиксации нарушений ПДД и многих других", - цитирует пресс-служба главу омского Минстроя Антона Заева.

В 2021 году в Омской области по нацпроекту отремонтировали около 250 км дорожного полотна или 70 дорог, из которых 13 объектов были в плане на 2022 год. В 2023 году регион планирует привести в нормативное состояние более 136 км трасс.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году по поручению президента России был переформатирован и получил новое название - "Безопасные качественные дороги". Основные цели проекта - рост доли региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году, доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии должна вырасти с 69% в 2020 году до 85% в 2024 году и сохраниться на этом уровне до 2030 года Смертность в ДТП должна быть снижена с 10,9 человек на 100 тыс. населения в 2020 году до четырех человек на 100 тыс. населения в 2030 году.