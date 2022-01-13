В Якутии более 900 человек не получили выплаты за помощь в тушении лесных пожаров

ЯКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Свыше 900 человек до сих пор ожидают выплаты за помощь в тушении лесных пожаров в Якутии летом 2021 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

В ноябре сообщалось, что 4,4 тыс. человек не получили выплаты за участие в тушении лесов.

"Оплата не произведена 917 мобилизованным гражданам. Основная причина, по которой не произведена оплата, заключается в проблеме со счетами самих физических лиц, с которыми были заключены договоры", - сообщили в правительстве.

В правительстве отметили, что первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников дал поручение довести до всех средства до конца недели.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Режим чрезвычайной ситуации из-за сложной пожароопасной обстановки был введен в регионе 23 июня. Летом этого года в Якутии наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до плюс 33 градусов. По данным прокуратуры Якутии, сумма ущерба от лесных пожаров в Якутии в 2021 году превысила 3,7 млрд рублей.