Совфед совместно с СЖР учредил Всероссийский конкурс на освещение работы верхней палаты

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Совет Федерации совместно с Союзом журналистов России (СЖР) проведут Всероссийский конкурс для СМИ "Совет Федерации - палата регионов", результаты которого должны быть объявлены в январе следующего года. Об этом сообщила в четверг председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Совет Федерации вместе с Союзом журналистов России решили объявить специальный конкурс для прессы "Совет Федерации - палата регионов", вот под таким условным названием", - сказала Матвиенко на встрече с журналистами, приуроченной ко Дню российской печати.

По ее словам, подробная информация о конкурсе будет позднее опубликована на сайте Совфеда. "Конкурс будет всероссийский. Мы рассчитываем на активное участие в нем как федеральных, так и региональных СМИ, что для палаты регионов важно. И принять участие в нем смогут журналисты как зарегистрированных средств массовой информации, так и журналисты-блогеры", - рассказала Матвиенко.

Она добавила, что в конкурсе представлены четыре номинации: лучшие материалы о Совете Федерации и сенаторах, парламентской деятельности, публикации на общественно значимые региональные темы, о региональных брендах и народных промыслах, а также номинация для молодых журналистов, которые в том числе получат возможность пройти стажировку в ведущих СМИ. Итоги конкурса будут подведены в День российской печати в 2023 году.

День российской печати

Спикер СФ поздравила журналистов с профессиональным праздником и отметила, что Совет Федерации всегда с большим вниманием относится к работе со средствами массовой информации. "У нас сформировался настоящий парламентский журналистский пул - профессиональный, грамотный, креативный, хорошо понимающий специфику работы верхней палаты. Мы стремимся к полной информационной открытости, к присутствию Совета Федерации как на страницах ведущих газет и лентах информационных агентств, так и в интернет-пространстве", - сказала Матвиенко.

По мнению спикера СФ, интернет не становится альтернативой традиционным СМИ, а является лишь еще одной площадкой для их работы. "Настоящий журналист - это всегда ответственный человек, который взвешивает каждое сказанное или написанное им слово, досконально проверяет и перепроверяет всю информацию", - отметила она.

На встрече Матвиенко вручила журналистам парламентского пула благодарности. В том числе была объявлена благодарность специальному корреспонденту ТАСС Стелле Дубовицкой "за многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в освещение деятельности Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации".