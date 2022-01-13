В Крыму с 17 января возобновят проверки QR-кодов

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Власти Крыма с понедельника, 17 января, снимут приостановку требования об обязательных QR-кодах и запрете массовых мероприятий. Соответствующие изменения в указ главы республики о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса внесли в четверг.

В декабре действие антиковидных мер было приостановлено до 20 января. "Cлова "с 20 января 2022 года" заменить словами "с 17 января 2022 года", - говорится в тексте документа.

На сайте главы республики поясняется, что с 17 января возобновляется запрет на организацию и проведение праздников в развлекательных центрах, в том числе и детских, работу караоке-клубов, кальянных, ночных клубов и танцевальных залов, в том числе в кафе и ресторанах.

Также с понедельника запрещается допуск взрослых без сертификата о прививке, перенесенной болезни, отрицательного ПЦР-теста или без QR-кода в рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные, на фуд-корты и прочие аналогичные организации, а также в салоны красоты, парикмахерские, СПА-салоны, в массажные кабинеты и подобные заведения, в фитнес-центры и спортзалы. Также без этих справок не пустят в кино, театр, библиотеку или музей, в торговые центры площадью 300 кв. м и более и даже на пешие и автобусные экскурсии.

До особого распоряжения приостанавливается деятельность по предоставлению мест для временного проживания в хостелах.

С начала пандемии в республике выявлено 127 909 положительных на COVID-19 тестов. Максимальный суточный прирост заболевших в Крыму был зафиксирован 20 ноября - 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель ежедневно снижается. В минувшую пятницу было выявлено 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. В субботу сообщалось о небольшом приросте - 81 заразившемся. Накануне показатели вновь начали расти и в четверг вновь достигли уровня середины мая 2021 года.