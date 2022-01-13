Акция помощи детям пройдет на катке на Красной площади с участием звезд искусства и спорта

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Благотворительная акция "Волшебный каток" пройдет 16 и 17 января на Красной площади в Москве, средства от продажи билетов на каток в эти дни направят в благотворительный фонд "Жизнь в движении", помогающий детям с проблемами опорно-двигательного аппарата. В воскресенье к акции присоединятся известные спортсмены и артисты, а также дети с ограниченными возможностями, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе фонда.

"Четвертый год подряд ГУМ-каток и благотворительный фонд "Жизнь в движении" проводят совместную акцию, которая не только объединяет известных спортсменов, актеров театра и кино, любителей катания на коньках и детей с ограниченными возможностями, но и помогает собрать средства на протезирование подопечных фонда", - отметили в пресс-службе. Вырученные за два дня средства от продажи билетов пойдут на развитие программы фонда "Хочу ходить", в рамках которой осуществляется протезирование, реабилитация и адаптация детей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

В открытом звездном сеансе 16 января в 17:00 будут участвовать учредитель фонда, народный артист РФ Евгений Миронов, хоккеисты Виталий Прохоров и Алексей Яшин, футболист Александр Мостовой, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Дмитрий Берестов, член сборной России по настольному теннису Яна Носкова, баскетболист Виктор Кейру. Кроме того, к заезду присоединятся чемпион Паралимпийских игр по плаванию Дмитрий Григорьев, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, заслуженная артистка РФ Инга Оболдина и другие.

В этот день на коньки встанут подопечные фонда на протезах Александр Похилько, Максим Якубовский, Светлана Калачкина, а также 12-летний Максим Михайлов, который вошел в состав паралимпийской сборной Свердловской области. "Объединившись с известными людьми, они покажут, как, несмотря на физические ограничения и сложившиеся жизненные обстоятельства, продолжать жить полной и активной жизнью и быть полноправным членом общества", - заявили в пресс-службе.

О фонде

Благотворительный фонд "Жизнь в движении" создан в 2014 году. Его учредителями являются врач, продюсер Наталья Шагинян-НиДэм и художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. Фонд помогает детям с ограниченными физическими возможностями, в первую очередь, воспитанникам детских домов, домов-интернатов и ребятам из малоимущих семей. Главным направлением фонда стало развитие программы "Хочу ходить", которая помогает подопечным фонда приобрести протезы и осуществить их главную мечту - встать на ноги.

В 2019 году фонд открыл первый Детский центр протезирования "Хочу ходить", где на сегодняшний день более 140 детей обрели протезы и прошли реабилитацию. Подопечные фонда вместе с его сотрудниками покоряют горные вершины, в том числе Килиманджаро, Эльбрус, базовый лагерь Эверест. Фонд проводит скальный лагерь "Путь к вершинам" в Крыму и горнолыжный "Снежный драйв" в Сочи. Подопечные фонда участвуют в марафонах. Фонд отмечен рядом наград, в частности, в 2019 году стал лауреатом Всероссийской премии в области благотворительности "Лицо нации".