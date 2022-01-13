В Петербурге станция переливания за три дня новогодних праздников заготовила 260 л крови

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Петербургская Городская станция переливания крови за три дня новогодних праздников смогла заготовить 260 литров крови. 2, 5 и 8 января 2022 года станцию для сдачи крови посетило более 700 петербуржцев, сообщила в четверг пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"В нашем городе живут неравнодушные люди. Благодаря тому, что в праздничные дни они пришли на станцию крови, пациенты больниц смогли получить своевременную помощь. В период пандемии это особенно важно", - приводит пресс-служба администрации слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Он также напомнил, что 21 февраля у Городской станции переливания крови будет круглая дата - 70 лет. Станция входит в десятку крупнейших в стране и оснащена самым современным оборудованием, а также уникальными аппаратами для редукции крови.

За 2021 год Городская станция переливания крови выполнила более 39 тыс. донаций от 21 тыс. доноров и заготовила 24 тыс. литров цельной крови.