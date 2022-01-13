Врио главы МЧС Чуприян заявил об улучшении показателей работы министерства

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Показатели работы МЧС России улучшаются, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, процитировав врио главы Александра Чуприяна на совещании в Сочи.

"Врио министра МЧС России Александр Чуприян отметил, что в целом по стране все показатели имеют положительную динамику", - сказали в пресс-службе.

По данным, озвученным на совещании, на юге страны в 2021 году произошли 39 чрезвычайных ситуаций и 500 происшествий. Было спасено более 7,5 тыс. человек. Снизилось число техногенных пожаров, при которых погибли люди. Также снижается количество природных пожаров.

На Кавказе за прошедший год были спасены более 4 тыс. человек. Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд провел свыше 1,5 тыс. операций. Кроме того, Донской спасательный центр направил в Донбасс четыре гуманитарных конвоя, которые доставили грузы общим весом более 700 тонн.

Чуприян поблагодарил присутствовавших на совещании сотрудников ведомства. "Хочу отметить эффективные действия органов управления и сил территориальных подсистем РСЧС округов, позволившие в максимально короткое время ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций и пожаров, минимизировать потери от них и оказать помощь каждому человеку, попавшему в беду. Призываю всех продолжать усиленно работать в едином ключе для качественного выполнения всех стоящих перед нами задач", - сказал он.

Также в рамках рабочей поездки врио главы МЧС принял участие в ведомственных учениях на Адлерской ТЭС и вручил награды наиболее отличившимся сотрудникам.