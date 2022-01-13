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Около 3,5% из числа заболевших в Белгородской области прививались от коронавируса

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, ситуация с распространением инфекции в регионе стабильная

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Около 3,5% от общего числа заболевших коронавирусом в Белгородской области прошли вакцинацию, сообщил в четверг губернатор области Вячеслав Гладков в интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме.

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"Мы каждый день смотрим статистику. От общего количества заболевших [коронавирусом] количество вакцинированных составляет порядка 3,5% в среднем по региону", - сказал собеседник агентства.

По словам Гладкова, в регионе ситуация с распространением и заболеваемостью коронавирусом оценивается как стабильная, отмечается снижение загрузки коечного фонда. Кроме того, в Белгородской области продолжается строительство двух инфекционных центров, возведение одного из них планируется завершить через три-четыре недели.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияБелгородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГайдаровский форум
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