Дума может сократить срок закрытия приставами исполнительного производства

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Депутаты "Единой России" Наталья Костенко, Василий Пискарев и Иван Демченко внесли в Госдуму законопроект, обязывающий судебных приставов завершить исполнительное производство о взыскании долгов в течение трех дней после наступления бесспорных оснований для его окончания или прекращения. Документ опубликован в четверг в думской электронной базе данных.

В пояснительной записке авторы напоминают, что к таким основаниям относятся погашение задолженности или признание должника банкротом, отмена или признание недействительным исполнительного документа, на основании которого возбуждено исполнительное производство, невозможность взыскать задолженность из-за отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание. Для таких случаев действующее законодательство предусматривает двухмесячный срок, за который судебный пристав обязан завершить исполнительное производство.

"Указанный срок для окончания или прекращения исполнительных производств в отношении гражданина-должника является значительным, его применение приводит к неблагоприятным имущественным последствиям для гражданина-должника", - отмечают депутаты.