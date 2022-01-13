В ООН заявили, что более 11 млн афганских женщин и девочек нуждаются в гумпомощи

ТЕГЕРАН, 13 января. /ТАСС/. Более 11 млн афганских женщин и девочек нуждаются в срочной гуманитарной помощи, сообщило в четверг Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в своем Twitter. УКГВ также выразило серьезную обеспокоенность по поводу участившихся нарушений прав женщин после захвата движением "Талибан" (запрещено в РФ) власти в Афганистане.

По мнению УКГВ, гуманитарные организации должны стремиться к увеличению масштабов помощи женщинам и девочкам, предоставляя им продовольствие, медицинское обслуживание, образование и возможности для получения средств к существованию.

Сообщение УКГВ было опубликовано после того, как в среду вечером в Кабуле десятки афганских женщин собрались на акцию протеста против действий талибов, которые после прихода к власти фактически запретили женщинам участвовать в общественно-политической жизни страны.

Представитель талибов Забихулла Муджахид отреагировал на замечания УКГВ, назвав их необоснованными. Он написал в Twitter, что с тех пор, как талибы находятся у власти, все люди пользуются равными правами, а доклад ООН о положении женщин в Афганистане основан на "ложной информации".

После захвата власти в Афганистане талибы пообещали позволить женщинам учиться и работать и пригласили их участвовать в деятельности будущего правительства. Однако фактически движение пока не позволяет женщинам и девочкам пользоваться широкими гражданскими правами, в том числе объясняя это необходимостью создать в государстве "соответствующую исламскую среду". Например, радикалы ликвидировали существовавшее около 20 лет министерство по делам женщин, создав вместо него министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Это аналог действовавшего в 1996-2001 годах (когда талибы находились у власти в стране) органа, наделенного функциями исламской "полиции нравов".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.