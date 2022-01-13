Кабмин проработает вопрос о поддержке российской прессы за рубежом

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области СМИ заверил, что кабмин проработает вопрос о поддержке российских изданий за границей.

Так он отреагировал на вопрос, поднятый членом Фонда сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой - Фонда ВАРП Ириной Мучкиной. В ходе церемонии Мучкина посетовала, что российское правительство не оказывает финансовой поддержки русскоязычным изданиям, которые выходят за пределами России. По ее словам, это очень важно, так как через эти издания можно формировать позитивный имидж страны.

"Поверьте, в правительстве работают неравнодушные люди, мы стараемся. Мы в этом смысле на вас опираемся и очень откровенно и честно считаем, что наш диалог должен продолжаться. Я внимательно послушал то, что сейчас сказали все выступающие. И то, что сказала Ирина Николаевна [Мучкина], мы обязательно сейчас позанимаемся, подумаем, как помогать", - сказал Мишустин.

Подводя итоги церемонии, глава правительства отметил, что видит в каждом из лауреатов, получивших правительственную премию, необычного человека. "Представители средств массовой информации, журналисты, люди, кто придумывает, кто творит, - все необычные. И все вы лидеры в своем направлении, душа у вас неравнодушная. Любое лидерство - это в первую очередь ответственность и, конечно, неравнодушие. Я хочу, чтобы это неравнодушие в ваших сердцах осталось", - заключил он.