Уровень заболеваемости коронавирусом в Восточном Средиземноморье вырос на 89%

"По состоянию на 8 января в регионе Восточного Средиземноморья было зарегистрировано 17,5 млн подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом и более 317 тыс. смертей, в то время как в первую неделю 2022 года общее число заболевших достигло 206 980 человек, 1 053 больных умерли, - сообщил он. - Это говорит о значительном увеличении количества заболеваний - на 89%, несмотря на снижение смертности на 13%". По словам аль-Мандари, причиной "такого тревожного роста заболеваемости стал высококонтагиозный омикрон-штамм". "К настоящему моменту 15 из 22 стран региона официально сообщили об "омикроне", - отметил он. - Ожидаем, что о появлении у себя этого штамма в ближайшее время сообщат другие страны, и мы должны отнестись к этому очень серьезно".

По словам представителя ВОЗ, в регионе остаются шесть государств, где вакцинацией охвачено менее 10% населения, - Афганистан, Джибути, Сомали, Судан, Сирия и Йемен. "В этих странах достаточно вакцин для обеспечения защиты до 40% населения, и проблемы там связаны с другими проблемами, в том числе отсутствием безопасности и политической стабильности, а также в связи со слабой системой здравоохранения и логистическими проблемами", - рассказал он.