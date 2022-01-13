Проверки не обнаружили опасных предметов в школах Тюмени, где эвакуировали 50 тыс. детей

ТЮМЕНЬ, 13 января. /ТАСС/. Силовики не обнаружили опасных предметов в школах Тюмени, откуда после анонимных сообщений эвакуировали людей. В пятницу занятия во всех образовательных учреждениях пройдут в штатном режиме, сообщили журналистам в четверг в информационном центре правительства Тюменской области.

"Завтра, 14 января, занятия в школах Тюмени пройдут в штатном режиме. В связи с возникновением 13 января внештатной ситуации (поступившие в полицию сигналы о возможном минировании зданий школ) в Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, было эвакуировано около 50 тыс. детей. Все здания обследовали сотрудники полиции. По данным пресс-службы УМВД России по Тюменской области, по результатам проверки предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как ранее напомнил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки региона Алексей Райдер, в четверг ученики вернулись с каникул. Первая смена почти доучилась, занятий во вторую смену не было.