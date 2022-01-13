На Кубани прогнозируется усиление ветра, которое может привести к обледенению судов

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Синоптики в Краснодарском крае в ближайшие двое суток прогнозируют усиление ветра до 23-28 м/с, которое может привести к обледенению судов, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"По сообщению группы морского прогнозирования ОМЧП "Северо-Кавказского УГМС", в период 3-5 часов и до конца суток 14 января, ночью и днем 15 января по восточной половине Азовского моря ожидается сильный западный и юго-западный, с переходом 15 января на северо-западный ветер 15-20 м/с, во второй половине дня и до конца суток 14 января, ночью и утром 15 января местами до 23-28 м/с. Ночью и утром с 13 на 14 января в Таганрогском заливе медленное обледенение судов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что днем 14 января и в ночь на 15 января по восточной половине Азовского моря ожидается подъем уровней воды до неблагоприятных отметок и выше, прогнозируемая высота волн достигнет от 1,2 до 1,7 м.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ожидается резкое похолодание на 10-12 градусов, мокрый снег, сильный ветер и гололед, также синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 500-1000 м. На территории Краснодарского края действуют четыре экстренных предупреждения, связанные с очень сильными осадками в виде дождя и мокрого снега, лавиноопасностью, подъемом уровня рек до опасных явлений. Режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий введен в 19 муниципальных образованиях края.