На Ставрополье из-за непогоды ввели режим повышенной готовности

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья ввели на территории региона режим повышенной готовности из-за усиления ветра и снегопадов. Особый режим действует с 13 января до особого распоряжения, говорится в документе, опубликованном на официальном краевом портале правовой информации.

"В связи с опасным метеорологическим явлением - сильным ветром на территории Ставропольского края в целях защиты населения и территории Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций ввести с 12:00 13 января 2022 года до особого распоряжения режим повышенной готовности", - говорится в документе.

В декабре 2021 года в Ставропольском крае установилась теплая погода с малым количеством осадков. В ночь на четверг в регионе началось усиление ветра, похолодание и снегопады. Из-за осложнения ситуации на автомобильных дорогах края наряды ДПС переведены на усиленный режим работы.

"На территории Ставропольского края наблюдается ухудшение погодных условий: осадки в виде снега, скользкость проезжей части, ограничение видимости из-за тумана и осадков. <…> На федеральной трассе "Кавказ" (от Минеральных Вод до села Курсавка) сильный боковой и встречный ветер создает сложности в движении", - сообщили журналистам в краевом управлении ГИБДД.

По данным краевого Центра по гидрометеорологии, со второй половины четверга до конца суток 14 января, ночью и в первой половине дня 15 января в северной части Ставрополья ожидается усиление ветра до 30 м/с. Повсеместно по краю ожидаются снег, туманы, гололед, понижение температуры воздуха местами до минус 13 градусов. Холодная с осадками погода прогнозируется на Ставрополье и на следующей рабочей неделе.