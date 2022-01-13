В Дагестане планируют отремонтировать более 250 школ в ближайшие два года

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют отремонтировать 284 школы до 2023 года. На эти цели республика получит из федерального бюджета более 6 млрд рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Распоряжением правительства России утверждено распределение субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан в объеме: на 2022 год - 4,2 млрд рублей, на 2023 год - 2,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выделенные средства, в том числе, потратят на оснащение оборудованием школ в которых будет осуществляться капремонт. Ожидается, что в учебных заведениях обновятся инвентари в кабинетах, компьютерная техника и лабораторное оборудование.

В Дагестане на ремонт школ ежегодно выделяются средства, в том числе, из республиканского бюджета. В регионе четвертый год подряд реализуется республиканский проект "100 школ", который предполагает, помимо привлечения бюджетных средств, финансирование муниципалитетов и частных инвесторов. По данным Минэкономразвития региона, в рамках данного проекта уже отремонтировали 575 школ. В 2021 из республиканского бюджета на реализацию проекта выделили 200 млн рублей, объем меценатских средств составил - 50 млн рублей, отремонтировали 105 общеобразовательных организаций.