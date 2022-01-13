В Калининградской области зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом после праздников

"Мы уже видим рост [заболеваемости ковидом], вот сейчас - после новогодних праздников. <...> Оценки уже разные называются - от 30% до 70% звучат цифры, я думаю, что мы где-то в средних этих значениях и находимся", - сказал Алиханов.

Губернатор отметил, что сейчас региональное управление Роспотребнадзора анализирует данные для уточнения ситуации, в том числе, какой штамм превалирует в регионе. Пока на территории области случаев заражения новым штаммом "омикрон", по его словам, не зарегистрировали. Алиханов заметил, данные о более легком течение заболевания, в случае заражения этим штаммом, можно расценивать как позитивный момент, но в случае резкого роста заболеваемости система здравоохранения области может столкнуться с проблемой перегрузки. "Мы готовы к развертыванию коек, но понятно, что выше определенного уровня мы прыгнуть не сможем", - сказал он, уточнив, что при любом развитии ситуации в регионе сохраняется помощь онкобольным, больным с заболеваниями системы кровообращения, с острыми состояниями, педиатрии, травматологии. "Есть вещи, которые мы не можем, условно говоря, передать под ковид", - подчеркнул губернатор.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за инфекцией, на 13 января в области выявили 84 096 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 168 за прошедшие сутки. Вылечились 80 968 пациентов, умерли 1 345 человек, остаются под медицинским наблюдением 2 955 человек. На 11 января в 19 лечебных учреждениях развернули 1 391 койка для пациентов с коронавирусом и пневмонией, из них 112 - с аппаратами искусственной вентиляции легких. Заняты 1 094 койки, из них 54 - с ИВЛ. Уровень коллективного иммунитета с учетом вакцинированных и переболевших, по данным регионального управления Роспотребнадзора, составляет 73%.

В области действует система QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест, в том числе предприятий общепита, торгово-развлекательных и торговых центров, фитнес-центров, организаций культуры и кинотеатров, органов госвласти, а также для заселения в гостиницы. Введен масочный режим в общественных местах и транспорте.