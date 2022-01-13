В аэропорту Киева усилят охрану в день прилета Порошенко

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Охрана международного аэропорта Киева будет усилена 17 января из-за планов сторонников бывшего президента Украины Петра Порошенко провести массовую акцию по случаю ожидаемого возвращения на родину политика, которому грозит задержание. Об этом сообщает в четверг "КП на Украине" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"С учетом того, что планируется большое количество людей, очевидно, что усилят охрану аэропорта. Больше ничего пока не планируется", - приводит издание комментарий пресс-службы. Отмечается также, что представителей СМИ в аэропорт будут пускать только по предварительной аккредитации.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годы. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Экс-президенту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. Накануне в ГБР сообщили, что следствие рассчитывает на избрание 17 января Порошенко меры пресечения по этому делу.

В декабре 2021 года следователи Госбюро расследований Украины (ГБР) попытались вручить Порошенко повестку, однако экс-президент покинул страну. Партия "Европейская солидарность" сообщила, что ее лидер отбыл "в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу". Позднее экс-президент пообещал вернуться на родину утром 17 января рейсом из Варшавы. По словам политика, он примет участие в судебных заседаниях и встретится с руководством офиса генпрокурора.