Власти Ставрополья намерены в 2022 году обеспечить всех нуждающихся местами в яслях

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены в 2022 году обеспечить все заявки на места в ясельных группах в детских садах. В очереди находились более 4,3 тыс. человек, сообщил журналистам губернатор Владимир Владимиров.

"У нас было 4 320 человек на очереди [в ясельные группы]. Мы в этом году полностью завершим формирование ясельных групп на территории Ставропольского края. В прошлом году было построено 15 детских садов, в этом году введем в строй еще 17 садиков", - сказал он в ходе ежегодной пресс-конференции.

Владимиров отметил, что власти продолжат формирование ясельных групп по мере поступления новых заявок. "Если очередь была, то не значит, что больше желающих не будет. Рождаемость есть, по мере формирования заявок будем дальше работать в этом направлении", - пояснил глава региона.

Активное строительство детских садов с ясельными группами начали в Ставропольском крае в 2019 году по национальному проекту "Демография". Создание садиков в регионе идет также за счет краевых и окружных программ.