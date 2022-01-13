В Северной Осетии до 2024 года отремонтируют более 60 школ

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 января. /ТАСС/. Более 60 школ отремонтируют в Северной Осетии до 2024 года, сообщила ТАСС министр образования и науки республики Элла Алибекова.

"Нами была подана заявка на ремонт 63 школ, она прошла отбор. В каждой образовательной организации будет проведен капитальный ремонт. Он рассчитан на период с 2022 по 2023 год. Есть объекты, которые будут включены в капремонт в 2022 году со сроком завершения в августе 2022-го", - сказала Алибекова.

По ее словам, на эти цели Северной Осетии было выделено 3,5 млрд рублей. В некоторых школах первый этап ремонтных работ начнется летом этого года. После его завершения школьники продолжат обучение, а следующим летом вновь возобновится ремонт.

Помимо капремонта, в школах обновят оборудование, для учителей проведут курсы повышения квалификации.

Также будут построены две новые школы во Владикавказе и одна школа - в Беслане.

В настоящее время в капитальном ремонте нуждается 53% зданий. В некоторых учреждениях капитальный ремонт не проводился со дня основания.