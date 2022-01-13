Посол Антонов отметил вклад работающих в США российских журналистов в донесение позиции РФ

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил работу аккредитованных в стране российских журналистов по объективному освещению двусторонних отношений, а также их вклад в донесение позиции России о происходящих событиях. Его заявление опубликовано в четверг в Facebook посольства.

"От лица всего коллектива посольства хотел бы поздравить российских журналистов, аккредитованных в США, с их профессиональным праздником, Днем российской печати", - отметил дипломат. "Наших коллег традиционно отличают достоверность передачи информации, проявляемая ими в работе объективность и беспристрастность. В условиях сложной международной обстановки эти качества являются важнейшими критериями профессионализма", - добавил Антонов.

"Здесь, в Вашингтоне и Нью-Йорке, на вас лежит особая ответственность. Вы не только каждодневно освещаете бурную политическую жизнь в Соединенных Штатах, но и формируете объективное общественное мнение о складывающейся ситуации в непростых российско-американских отношениях", - подчеркнул посол. "Благодарны за активное участие в доведении российской позиции по отношению к событиям, происходящим в США", - отметил Антонов.

В сообщении, опубликованном в Facebook, приведена ссылка на страницу ТАСС и ряда других российских СМИ.