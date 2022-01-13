В Петербурге отреставрировали дом с часовней, которую посещал Достоевский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Реставрация дома с часовней Божией Матери Коневской завершилась в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба правительства города в четверг.

"Завершилась реставрация дома с часовней Божией Матери Коневской, которая проводилась по программе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Здание входит в состав объекта культурного наследия регионального значения "Подворье Коневецкого монастыря". На реставрацию из бюджета Санкт-Петербурга в 2021 году было выделено 17,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

В доме с часовней Божией Матери Коневской отреставрированы кирпичная кладка стен, декоративные архитектурные элементы, металлические и деревянные конструкции, цоколь из гранитных плит, а также исторические оконные решетки и арочные ворота, фонари портала главного входа.

Здание построено в 1864-1866 годах в русско-византийском стиле по проекту Ивана Слупского. Часовню в этом доме посещали император Александр II с семьей, а также жившие неподалеку писатели Федор Достоевский и Николай Лесков. В 1993 году здание передано Санкт-Петербургской епархии.