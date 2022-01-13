В Петербурге за всю пандемию заразились коронавирусом свыше 64 тыс. детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Более 60% из всех детей, заболевших коронавирусом с начала пандемии в Петербурге, заразились в 2021 году, сообщила журналистам в четверг пресс-служба уполномоченной по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

"Всего за время пандемии в Санкт-Петербурге диагноз COVID-19 был подтвержден у 64 500 несовершеннолетних. Из них 64% - заболевшие в 2021 году", - говорится в сообщении.

Симптомы коронавируса у детей зачастую совпадают с симптомами распространенных вирусных инфекций.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало 24 ноября вакцину от коронавируса "Спутник М" для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Первые партии этой вакцины, по словам председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрия Лисовца, могут доставить в Петербург примерно в течение недели.