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Пандемия COVID-19

В Петербурге за всю пандемию заразились коронавирусом свыше 64 тыс. детей

Большая часть из них заболела в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Более 60% из всех детей, заболевших коронавирусом с начала пандемии в Петербурге, заразились в 2021 году, сообщила журналистам в четверг пресс-служба уполномоченной по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

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"Всего за время пандемии в Санкт-Петербурге диагноз COVID-19 был подтвержден у 64 500 несовершеннолетних. Из них 64% - заболевшие в 2021 году", - говорится в сообщении.

Симптомы коронавируса у детей зачастую совпадают с симптомами распространенных вирусных инфекций.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало 24 ноября вакцину от коронавируса "Спутник М" для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Первые партии этой вакцины, по словам председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрия Лисовца, могут доставить в Петербург примерно в течение недели.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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