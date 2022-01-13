Ямальцы с 2022 года будут получать социальную доплату к пенсии в беззаявительном порядке

ТАСС, 13 января. Региональная социальная доплата к пенсии будет назначаться автоматически для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с этого года. Это ускорит процесс получения поддержки, сообщили в пресс-службе регионального правительства в четверг.

"С этого года региональную социальную доплату к пенсии устанавливают беззаявительно со дня назначения пенсии. Благодаря нововведению гражданам больше не нужно собирать документы - процесс автоматизирован", - говорится в сообщении.

Региональная поддержка оказывается неработающим пенсионерам, инвалидам и детям, потерявшим кормильца. Размер выплаты составляет до 15 505 рублей, если сумма пенсии и социальных выплат меньше этого значения. Сейчас получателями выплаты являются более 9 тыс. жителей округа.