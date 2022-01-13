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Новая реформа в США позволит заключенным раньше претендовать на освобождение

Как сообщили в американском Минюсте, заключенные смогут набирать до 15 зачетных дней за каждые 30 дней добровольного участия в спецпрограммах, направленных на снижение уровня рецидива преступлений

ТАСС, 13 января. Заключенные федеральных тюрем Соединенных Штатов получат возможность претендовать на досрочное освобождение, участвуя в программах снижения рецидива преступлений. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Минюста США.

"Министерство юстиции объявляет, что в федеральный реестр был внесен новый закон, реализующий программу зачета [отработанного] времени <...> для лиц, находящихся в федеральных тюрьмах и совершивших ненасильственные преступления", - говорится в тексте. Заключенные смогут набирать от 10 до 15 зачетных дней за каждые 30 дней добровольного участия в специальных программах, направленных на снижение уровня рецидива преступлений. В дальнейшем, как отмечается, эти дни будут учтены при досрочном переводе из пенитенциарных учреждений в реабилитационные центры или под домашний арест. В отдельных случаях заключенные смогут накапливать до одного года в зачете.

Как добавили в Минюсте, тюремная реформа проводится в рамках обновления закона "О первом шаге", принятого в США в 2018 году. Как отмечает агентство Reuters, закон подвергался критике в обществе за слишком тяжелые условия накопления зачетных дней.

Обновленный закон будет действовать ретроактивно. Заключенные, участвовавшие в таких программах с 2018 года, смогут использовать ранее накопленные дни при согласии Федерального бюро тюрем США.

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