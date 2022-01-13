В Мордовии в шесть раз сократилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусом

ТАСС, 13 января. Ежедневный показатель госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией сократился в Мордовии в шесть раз по сравнению с уровнем начала ноября. При этом республика готова при необходимости быстро перепрофилировать койки, рассказал в четверг глава республики Артем Здунов в ходе интервью на стенде ТАСС на Гайдаровском форуме.

"Мы осторожно смотрим [за ситуацией]. За последний месяц существенное количество коек сократили. Сегодня посмотрел статистику: 32 человека госпитализировали, а еще недавно, когда на пике были, доходило до 200. Сейчас пока ситуация стабильная, но, видя, что творится в сопредельных государствах, будем готовы быстро перепрофилировать койки", - сказал Здунов.

По состоянию на начало ноября в Мордовии в инфекционных госпиталях находились 2 167 пациентов, ежедневно госпитализировали 190-200 человек.

С 11 октября в Мордовии введена обязательная вакцинация от ковида некоторых категорий граждан, в том числе государственных и муниципальных служащих и работников правоохранительных органов. QR-коды требуются для посещения гостиниц, а также объектов розничной торговли, реализующих непродовольственные товары, площадью больше 150 кв. м (кроме аптек и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости). Только с QR-кодами совершеннолетние жители республики могут посетить спортивные, культурные и предоставляющие бытовые услуги организации, а также заведения общепита. Для непривитых граждан старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, и беременных женщин сохраняется режим самоизоляции.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.