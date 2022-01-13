В Астраханской области расширят список мест, где необходимо предъявление QR-кода

АСТРАХАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Министр экономического развития Астраханской области Мансур Гаджиев с целью расширения действия санитарных ограничений предложил уточнить формулировку "торговый центр" и увеличить список мест, для посещения которых необходимо предъявление QR-кода. Информация была озвучена на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

В Астраханской области с 13 ноября по 16 января посещать торговые и торгово-развлекательные центры можно только при предъявлении QR-кода с информацией о прохождении вакцинации от ковида или сертификата о перенесенном заболевании.

"С целью расширения действия санитарных ограничений министр экономического развития Астраханской области Мансур Гаджиев предложил расширить формулировку "торговый центр" и считать таковыми универсамы и другие торговые точки, которые по факту являются центрами, а юридически - нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным Управления Роспотребнадзора по Астраханской области, озвученным на заседании, заболеваемость ковидом, которая в первых числах января пошла на спад, за минувшую неделю снова показывает рост. В связи с недостаточным процентом вакцинации пациентов пожилого возраста участились случаи заболевания COVID-19 у людей старше 65 лет. Помимо коронавируса, наблюдается высокий эпидпорог и по другим респираторным заболеваниям, в том числе аденовирусам, метапневмовирусам и гриппу.

По словам министра здравоохранения Астраханской области Александра Буркина, в стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 739 человек, свободным остается 20% коечного фонда. Сейчас ковидный коечный фонд составляет 925 коек, за текущую неделю он был увеличен более чем на 140 мест.

По данным пресс-службы, по итогам заседания губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил нарастить динамику тестирования на коронавирусную инфекцию и постковидную диспансеризацию, а также предусмотреть возможность увеличения объемов проверок торговых центров, общественного транспорта и других мест массового скопления людей.