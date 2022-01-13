В общежитии ростовского медуниверситета сняли карантин, введенный из-за "омикрона"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 января. /ТАСС/. Карантин, введенный из-за выявления случая заражения омикрон-штаммом коронавируса в общежитии Ростовского государственного медицинского университета, сняли. Об этом в четверг сообщили журналистам в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

"В общежитии мединститута завозной [случай] из Конго на сегодня закрыт", - сообщил представитель правительства.

В Ростовской области выявили три случая заражения омикрон-версией коронавируса, отметили в управлении информполитики. 11 января стало известно, что "омикрон" подтвердился у шестимесячного ребенка и женщины в Ростове-на-Дону. Случаи не связаны между собой, добавил представитель регионального правительства.

11 января главный санитарный врач по Ростовской области Евгений Ковалев сообщил, что выявлены первые незавозные случаи распространения нового штамма в регионе. Как рассказал ТАСС руководитель регионального управления Роспотребнадзора, госпитализация не потребовалась полугодовалому ребенку, который заразился омикрон-штаммом коронавируса, медики наблюдают за его состоянием дома.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на омикрон-версию коронавируса в Ростовской области приходится менее 1% случаев. Доминирующим остается штамм "дельта", его выявляют у 90% новых пациентов. На альфа-версию коронавируса приходится 4,1% случаев.

Ростовская область занимает седьмое место среди регионов России по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии. По последним данным, количество случаев заражения в регионе увеличилось до 198 232, выздоровели 180 098 человек, умерли 9 853. Коэффициент распространения инфекции - 0,94. В области ввели ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательную вакцинацию для части населения, в том числе лиц старше 60 лет.