Депутаты и сенаторы Франции не смогли договориться по законопроекту о вакцинном пропуске

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Французские депутаты и сенаторы не смогли прийти к согласию по поводу законопроекта о введении в стране вакцинного пропуска. Об этом сообщила журналистам в четверг депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) от президентского движения "Республика на марше" Яэль Брон-Пиве, возглавляющая комиссию законодательных предположений.

По ее словам, члены палат французского парламента "были близки к соглашению, но яблоком раздора стало сообщение в соцсетях главы фракции партии "Республиканцы" в Сенате (верхняя палата) Брюно Ретайо". В своем твите сенатор слишком поспешно объявил, что "возобладала точка зрения Сената".

6 января законопроект о вакцинном пропуске получил поддержку Национального собрания Франции (нижней палаты парламента). В ночь на четверг документ был одобрен Сенатом, однако члены верхней палаты внесли в текст документа ряд поправок. В соответствии с французским законодательством, для принятия законопроекта, нижняя и верхняя палаты должны согласовать "идентичный текст". Теперь между Бурбонским дворцом (Нацсобрание) и Люксембургским дворцом (Сенат) должен заработать "парламентский челнок": документ будет курсировать между палатами при посредничестве паритетной комиссии в надежде на компромисс.

Решение о замене действующих в настоящий момент во Франции санитарных пропусков на вакцинные было принято в конце минувшего года. Новый документ, как надеются в Елисейском дворце, должен побудить к вакцинации тех, кто пока не привился по разным причинам.

Вакцинный пропуск, согласно законопроекту, будет обязателен для доступа в музеи, театры, кафе, рестораны и при поездках на дальние расстояния. В отличие от действующего сейчас санитарного пропуска, он будет выдаваться только на основании полной вакцинации: две основные инъекции разрешенных в ЕС препаратов и третья (бустерная) прививка. При этом перенесенное заболевание COVID-19 учитываться не будет, как и наличие отрицательных результатов теста на коронавирус.

Франция в настоящий момент переживает пятую волну пандемии. На этой неделе в стране был зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости: 368149 инфицированных за одни сутки. Среди заболевших - министр здравоохранения республики Оливье Веран.