Численность противопожарной службы Тюменской области к 2025 году составит 2 тыс. человек

ТЮМЕНЬ, 13 января. /ТАСС/. Численность противопожарной службы Тюменской области к 2025 году составит почти 2 тыс. человек, также предусмотрено создание четырех отрядов государственной противопожарной службы региона. О концепции развития региональной противопожарной службы региона журналистам сообщили в четверг в пресс-службе управления МЧС России по Тюменской области.

"Концепцией развития [региональной противопожарной службы] в 2021-2025 годах предусмотрено создание четырех отрядов государственной противопожарной службы (Тюменского, Тобольского, Ишимского и Голышмановского), а также функционирование 173 постов противопожарной службы субъекта численностью личного состава 1 930 человек, путем передачи федеральных, муниципальных постов пожарной охраны и создание новых подразделений", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, с 1 января 2022 года в регионе создали Тюменский отряд противопожарной службы, в ведение которого передали 16 отдельных постов федеральной противопожарной службы Тюменского, Нижнетавдинского и Исетского районов общей численностью личного состава 94 человека.

Ранее сообщалось, что противопожарная служба Тюменской области начнет работу с начала 2022 года, что позволит централизовать пожарную безопасность в регионе, чтобы появилась возможность централизованного управления противопожарными формированиями, так как централизация позволяет осуществлять передислокацию сил при необходимости из районов с более спокойной обстановкой в районы с более напряженной ситуацией. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что отметил, что лесных пожаров подобных масштабов, как в 2021 году, в области не было последние десять лет.