В Краснодаре хотят привлечь 134 млн рублей на строительство приюта для бездомных животных

КРАСНОДАР, 13 января. /ТАСС/. Власти Краснодара планируют привлечь 134 млн рублей инвестиций на строительство приюта для бездомных животных, сообщили журналистам в администрации города в четверг.

"Стоимость строительства приюта в поселке Березовом может составить 134 млн рублей. Необходимые инвестиции для реализации проекта планирует привлечь общественный деятель, предприниматель, житель Краснодара Артем Колесников. Сейчас сметная часть проекта проходит государственную экспертизу. После этого будет определен источник финансирования на строительство и содержание приюта, создание рабочих мест для персонала", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экспертное заключение по проекту создания приюта планируют получить до середины февраля, тогда будет приниматься окончательное решение об источнике финансирования строительства.

По данным городских властей, в задачи проекта входят отлов и транспортировка животных, содержание в течение 26 дней, дегельминтизация, вакцинация, стерилизация, чипирование, учет, возврат потерявшихся собак, поиск новых владельцев или возвращение в прежнее место обитания. Сообщается, что в 2021 году в Краснодаре были отловлены, чипированы и стерилизованы около 1 200 бездомных собак.

Под Краснодаром в поселке Березовом выделен земельный участок площадью 13 тыс. кв. м под строительство первого муниципального питомника для бездомных животных, он будет рассчитан на 250 животных. В питомнике будут оборудованы стационар, душевые комнаты, вольеры для содержания животных и необходимая инфраструктура.