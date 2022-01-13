Кировский губернатор заявил, что школа должна внедрять раздельный сбор мусора

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Современная школа должна соответствовать новым экологическим вызовам, внедрять "зеленые" закупки, использовать экологичные материалы в своей деятельности и предусматривать возможность раздельного сбора отходов. Такое мнение в четверг высказал губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Образование" Игорь Васильев на Гайдаровском форуме во время сессии на тему подготовки лидеров экологичной трансформации, сообщили в пресс-службе правительства области.

"Губернатор Кировской области Игорь Васильев обратил внимание на то, что новые вызовы - пандемия, локдаун - потребовали новых эффективных подходов к воспитанию лидеров и усилили важную роль школы. При этом современная школа должна соответствовать экологическим показателям, таким как ресурсосбережение, возможность раздельного сбора мусора, минимизация отходов, "зеленые" закупки, использование экологичных материалов в своей деятельности, создание эколого-развивающей среды: экотропы, уголки природы", - говорится в сообщении.

По его словам, в Кировской области для формирования у детей экологических привычек реализуются проекты по сбору батареек в школах, региональный оператор по обращению с ТКО ведет работу по созданию экосистемы по раздельному сбору отходов. "Это и просветительские занятия, и игры, и практики. Так, в начале этого года запланированы соревнования между учащимися школ по настольной игре "Как управлять отходами". Многие проекты, направленные на осознанное потребление ресурсов, сбережение окружающей среды, предназначены и для детей дошкольного возраста, а это, как показывает опыт зарубежных стран, максимально эффективный подход по внедрению качественных изменений жизни", - цитирует пресс-служба Васильева.

В июле 2021 года правительство России утвердило цели и основные направления зеленого финансирования. В числе приоритетов - снижение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, энергосбережение, повышение эффективности использования ресурсов. В целом проект должен позитивно сказываться на состоянии окружающей среды.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.