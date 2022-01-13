На юге Израиля 13 человек арестовали после акции протеста бедуинов

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 января. /ТАСС/. Израильская полиция применила в четверг слезоточивый газ и дроны для подавления беспорядков, возникших в ходе демонстрации протеста бедуинов в пустыне Негев на юге страны. Как сообщило радио Kan, после столкновений с полицейскими три человека госпитализированы, 13 арестованы.

По данным радиостанции, один из участников акции был ранен резиновой пулей в голову. Потерпевший был доставлен в госпиталь в город Беэр-Шева, его состояние оценивается медиками как стабильное.

Бедуины в четверг перекрыли шоссе в Негеве. Некоторые протестующие в ходе столкновений бросали в стражей порядка камни, в ответ полиция применила средства по восстановлению контроля над толпой, указывает радиостанция.

Акции протеста против планов властей еврейского государства по высадке деревьев на ряде участков в пустыне Негев начались во вторник. Бедуинские общины видят в них попытку выселить их с занимаемых земель, так как у них нет израильских документов на эти участки.