СМИ: суд приостановил действие масочного режима на улицах Парижа

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Административный суд Парижа приостановил исполнение постановления префектуры об обязательном ношении масок на улицах Парижа. Об этом сообщила в четверг газета Le Parisien .

По ее данным, "постановление [о ношении масок] признано незаконным".

Власти Парижа ввели 31 декабря масочный режим на улицах города из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Это требование распространялось на лиц старше 11 лет. Исключение было сделано для велосипедистов, автомобилистов и лиц, занимающихся спортом на улице. Ранее это правило действовало в крытых помещениях и на транспорте. Штраф за нарушение данного предписания составляет €135.

Франция переживает пятую волну пандемии. На этой неделе в стране был зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости - 368 149 инфицированных за одни сутки. Заразился и министр здравоохранения республики Оливье Веран.