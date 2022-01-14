В Марокко отметили наступление 2972 года по берберскому календарю

РАБАТ, 13 января. /ТАСС/. Марокканская общественность в четверг отметила наступление 2972 года по амазигскому (берберскому) календарю.

Праздник, носящий название Yennayer, занимает важное место в традициях коренного населения Северной Африки, жившего в этом обширном регионе задолго до прихода арабо-мусульманских завоевателей с Аравийского полуострова. Летоисчисление берберов, которые сами себя называют амазигами (свободными людьми), ведется от победы их войск под командованием князя Шешонка I над фараоном Египта в 950 году до н. э. Итогом битвы стало основание XXII династии египетских правителей берберского происхождения, которые правили с 945 по 715 год до н. э.

Этнографы связывают Yennayer с первым днем аграрного календаря марокканских берберов, символизирующим особые отношения между амазигами и их землей.

В связи с ограничениями, введенными правительством Марокко из-за пандемии коронавируса, традиционные торжества, гулянья и кулинарные празднества в четверг не проводились. В социальных сетях марокканцы активно поздравляют друг друга, размещая пожелания хорошего года. В последние месяцы Королевский институт амазигской культуры в Рабате издал серию книг, посвященных истории, литературе и языку амазигов.