Губернатор Калифорнии отказался выпустить по УДО убийцу Роберта Кеннеди

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом отказался удовлетворить прошение об условно-досрочном освобождении для иорданца Сирхана Сирхана, который больше полувека назад убил сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, также ставшего жертвой покушения. Об этом в четверг сообщили в администрации штата.

В августе прошлого года комиссия штата по досрочному освобождению пришла к выводу, что 77-летний Сирхан больше не опасен для общества и отправила документы о его досрочном освобождении на подпись Ньюсому. "Убийство господином Сирханом сенатора Кеннеди является одним из самых печально известных преступлений в американской истории. После десятилетий в тюрьме он так и не смог разобраться с теми изъянами, которые заставили его убить сенатора Кеннеди", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Сирхан Сирхан застрелил сенатора Кеннеди 5 июня 1968 года, буквально через несколько мгновений после того, как тот выиграл в Калифорнии первичные выборы на пост кандидата в президенты от Демократической партии. По словам убийцы, он сделал это в отместку за поддержку Кеннеди поставок американских военных самолетов Израилю.

За совершенное преступление Сирхан был первоначально приговорен к смерти в газовой камере. Однако в связи с тем, что в тот год Верховный суд США признал смертную казнь противоречащей конституции страны, Сирхан был приговорен к тюремному заключению.

Начиная с 1975 года Сирхан неоднократно обращался к властям с ходатайством о досрочном освобождении, но оно неизменно отклонялось.