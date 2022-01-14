Прямые рейсы из Владивостока в Благовещенск впервые запустят с 17 января

ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Прямые авиарейсы в Благовещенск впервые открываются из Владивостока, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта Владивосток.

"Международный аэропорт Владивосток сообщает об открытии нового прямого рейса в Благовещенск. Полеты на данном направлении будет выполнять авиакомпания "Аврора" дважды в неделю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полеты будут выполняться с 17 января на самолетах DHC8-400. В пресс-службе аэропорта ТАСС пояснили, что ранее авиакомпания "ИрАэро" выполняла рейсы с посадкой в Благовещенске, авиарейсы "Авроры" станут первыми прямыми между Владивостоком и административным центром Амурской области.

"Полеты в один из старейших городов Дальнего Востока, расположенный на берегу рек Амур и Зея, будут осуществляться по понедельникам и субботам. Вылет из аэропорта Владивосток в 13:15, прилет в аэропорт Благовещенска в 14:55 по местному времени. Общее время в полете составит чуть более двух часов", - сообщила пресс-служба аэропорта.

По информации авиаперевозчика, цена билета по маршруту Владивосток - Благовещенск составляет от пяти тыс. рублей.