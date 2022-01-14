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Маршрут гонки на собачьих упряжках впервые пройдет от села Инчуон до Анадыря

Его протяженность превысит 1 200 км

ТАСС, 14 января. Протяженность ежегодной гонки на собачьих упряжках "Надежда" на Чукотке превысит 1 200 км, в 2022 году маршрут впервые пройдет от села Инчоун до столицы округа Анадыря. Об этом сообщили ТАСС в правительстве Чукотского АО.

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"Планируется, что каюры будут стартовать 29 марта из села Инчоун, примерно за две недели они дойдут до Анадыря. Протяженность маршрута - около 1 200 км, и именно по такому маршруту гонка пройдет впервые", - уточнили в правительстве.

Призовой фонд соревнования составляет 4,7 млн рублей.

Гонка на собачьих упряжках "Надежда" проводится на Чукотке больше 30 лет, ее главная цель - сохранение традиционного уклада жизни и самобытной культуры КМНС Чукотки. Первые две гонки были межконтинентальными и проходили по маршруту Ном - Анадырь.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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