В Якутии продлили ограничительные меры по коронавирусу до 1 марта

ЯКУТСК, 14 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности по коронавирусу и действие ограничительных мер в Якутии продлены до 1 марта. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции срок действия режима повышенной готовности и действующих ограничительных мер, направленных на противодействие и борьбу с дальнейшим распространением COVID-19, продлевается до 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении. Соответствующий указ подписал в пятницу глава Якутии Айсен Николаев.

С субботы возобновляется требование о предъявлении жителями QR-кода вакцинированного или переболевшего либо медицинской справки с отрицательным ПЦР-тестом для допуска в торгово-развлекательные центры, торговые центры Якутска. "По другим муниципальным образованиям QR-коды в торговые центры могут вводиться с учетом эпидобстановки решениями районных оперштабов", - уточнили в правительстве.

Режим работы предприятий общественного питания, в том числе банкетных залов, устанавливается с 06:00 до 00:00. "Граждане, состоящие в трудовых отношениях, обязаны предъявить отрицательный ПЦР или ИХА-тест, полученный не ранее чем за 72 часа, при выходе на работу из отпусков или иных дней отдыха в случае нахождения за пределами Республики Саха (Якутия) независимо от количества дней. Данное требование также распространяется на граждан, вакцинированных или переболевших в течение последних шести месяцев", - отмечается в сообщении.

За последние сутки в Якутии выявили 210 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 150 в Якутске. По последним данным, первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции получили 74,59% взрослых жителей, в городе Якутске - 77,29%.

13 января оперштаб Якутии сообщил о первом случае заражения штаммом коронавируса "омикрон". Заболевший человек вернулся из Турции. Отмечалось, что гражданка не была вакцинирована, имея постоянный медицинский отвод.