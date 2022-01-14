Синоптики прогнозируют метель и снежные заносы в Москве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Мокрый снег, метель и снежные заносы ожидаются в Московском регионе в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от минус одного до плюс одного градуса, в ночь на субботу похолодает до минус трех градусов.

В Подмосковье ожидаются морозы до четырех градусов, в ночные часы - до пяти градусов.

По данным Гидрометцентра, в пятницу местами ожидаются сильный снег, метель и налипание мокрого снега, а также гололедица и снежные заносы. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 17:00 мск субботы.

Порывы северо-западного ветра местами будут достигать 18 м/с. Атмосферное давление в регионе сильно упадет и составит 720 мм ртутного столба.