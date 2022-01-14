В нацпарке "Ленские столбы" вдвое выросло число туристов за 2021 год

ЯКУТСК, 14 января. /ТАСС/. Национальный парк "Ленские столбы" в Якутии в 2021 году посетило вдвое больше людей, чем в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС в администрации парка.

"Ленские столбы" представляют собой тянущийся на многие километры комплекс вертикально вытянутых вдоль берега Лены скал. Национальный парк включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"В 2021 году, несмотря на все ограничения, на лесные пожары, которые были с июня по август, нас посетили 27 645 человек. Это в 2,2 раза больше показателей 2020 пандемийного года и на шесть тыс. человек больше по сравнению с 2019 годом", - сообщили в нацпарке.

За летний туристический сезон (с мая по октябрь) парк посетили 11 295 человек, за зимний (с декабря по апрель) - 16 350 человек.

В национальном парке точкой туристского притяжения является местность Лабыйа, где проложен маршрут протяженностью два км и обустроена смотровая площадка. В летний сезон проходят сплавы по реке Буотаме, организуется отдых на песчаных дюнах. "Зимой большое количество туристов привлекает то, что до "Ленских столбов" можно добраться на машине (по автозимнику - прим. ТАСС). Любой желающий может доехать из Якутска до "Ленских столбов" за четыре часа", - пояснили в парке. Чаще всего туристы приезжают в марте.

О нацпарке

Национальный парк "Ленские столбы" создан в 1994 году, в 2019 году он получил статус федеральной особо охраняемой природной территории. Парк занимает 1,217 млн га. В нем произрастают растения, которые не встречаются в мире, живут редкие животные и птицы, многие из которых занесены в Красные книги.

Парк расположен в Хангаласском районе Якутии. Также там имеются другие экологические маршруты и тропы, которые знакомят туристов с песчаными дюнами Тукуланы, животным и растительным миром.